2021'e hazırlık çağrısı yapan TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta yıldız senemiz olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde, iş dünyasına ve ihracatçılara 2021’e hazırlık yapmaları çağrısında bulundu. “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi” başlığıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Gülle, dünyada globalleşme eğiliminin giderek azalırken, bölgeselleşme ve yakından tedarik eğilimlerinin hız kazandığını, tek seferde toplu ve büyük siparişler yerine, daha yakın bölgelerden, daha küçük hacimde ve parçalı siparişlerin giderek daha da tercih edildiğini anlattı.

YENİ ANLAŞMALAR LAZIM

Bölgesel iş birliği ve yakın coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerin oldukça önem kazandığını ifade eden Gülle, “Kasım ayında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması için imzalar atıldı. Asya Pasifik’te atılan imzalar sonucunda küresel GSYH’nin yüzde 30’u, 15 ülke ve 2,1 milyarlık nüfus, tüm dünyaya ‘biz bize yeteriz’ mesajını verdi. Bizler de kazan-kazan iş modelimiz çerçevesinde hem mevcut iş birliği anlaşmalarımızı geliştirmeli hem de ivedilikle yeni anlaşmalara hazırlanmalıyız” dedi.

TOPYEKÜN KALKINMA İHRACATLA OLUR

Salgın sonrasında kalkınmanın yönünün küresel ticaretin yönüyle aynı olacağını ifade eden Gülle, bu sebeple tarihin Türkiye’ye büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Türkiye’nin bu yükü taşıyacak azme ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Gülle, “Her platformda belirttiğimiz üzere, topyekun kalkınma ancak ihracatla mümkündür. Biz katma değerle, sürdürülebilir, yeşil ve sertifikalandırılmış güvenli üretim ağımızla ve yeni dönemde de ihracatla yükseleceğiz” şeklinde kararlı konuştu.

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KÜRESEL TİCARET YÜZDE 8 DARALIR

Pandemi öncesi dönemde artan korumacılık önlemleri ile ticaret savaşlarının küresel ticarette ve küresel büyümede belirgin bir durgunluğa sebep olduğuna dikkat çeken Gülle, “Mevcut olumsuz havanın üzerine 2020, bizi hiç beklenmedik bir senaryoyla baş başa bıraktı. Maskeler, dezenfektanlar, kapanan sınırlar ve durma noktasına gelen küresel ticaret… 2020'nin ilk 9 ayında küresel ticaret yüzde 9,4 daralmış durumda. Birçok ülkenin ihracatı ise bu dönemde çift haneli daralmayla karşı karşıya kaldı. Yılın ilk 9 ayında Rusya’nın ihracatı yüzde 23, Fransa’nın ihracatı yüzde 19, Hindistan’ın ihracatı ise yüzde 18 daraldı. 2020’de küresel ticarette yıllık bazda daralmanın ise yüzde 8 dolayında olması beklenmekte.”

TÜRKİYE EN AZ HASARLA ATLATIYOR

2020’de küresel ekonominin yüzde 4-5 seviyesinde daralmasının beklendiğini aktaran Gülle, salgın sürecinin Türkiye’nin ihracatında da belirgin etkilere sebep olduğunu ifade etti. Gülle, “2020 yılında ihracat tablomuzu kısaca değerlendirdiğimizde dinamik bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yılsonunda Yeni Ekonomi Programı’ndaki 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Küresel ticaretin içinde bulunduğu koşulları dikkate aldığımızda, son derece başarılı bir performans sergiliyoruz" diye konuştu.

BİRÇOK SEKTÖRDEN BAŞARILI PERFORMANS

TİM Başkanı Gülle, “Son aylarda özellikle hazır giyim, halı, mobilya ve yaş meyve sebze sektörlerimiz, aylık bazda ihracatta rekor kırdı. İnanıyoruz ki 2021, pandeminin gücünün kırılmasıyla ihracatta yıldız senemiz olacak” dedi. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kapsayan evrensel eylem çağrısını hatırlatan Gülle, “yoksulluğa son” ile başlayıp “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ile devam eden bu 17 hedefi, yeni ekonomik düzende sağlam temeller üzerine inşa etmek gerektiğini söyledi.

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Turizmde salgından sonra V çıkış bekliyoruz