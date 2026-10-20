Önceliğiniz hasar değil güvenlik

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar, konutlardan ticari işletmelere, sanayi tesislerinden araçlara kadar geniş bir alanda zarara yol açtı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sel ve su baskınlarından etkilenen sigortalılar için yayınladığı 9 başlıklı kapsamlı rehberle güvenlik önlemlerinden hasar tespitine, sigorta başvurusundan tazminat hesaplamasına kadar dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Birlik, sigortanın maddi kayıpların karşılanmasındaki rolüne vurgu yaparken afet öncesi risk yönetiminin de önemini ortaya koydu. TSB, konut ve iş yerlerinde sel riskinin önceden değerlen-dirilmesini; önleyici tedbirlerin alınmasını ve sigorta güvencelerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini tavsiye ediyor.

ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ ARDINDAN HASAR BİLDİRİMİ

TSB, su basan binalara, bodrumlara ve kapalı otoparklara girmeden önce güvenliğin sağlanması gerektiğini belirtti. Elektrik akımı taşıyabilecek suyla temas etmiş priz, düğme ve cihazlara dokunulmaması; elektrik ve doğal gaz tesisatlarının yalnızca yetkili uzmanlarca kontrol edilmesi gerekiyor. Acil tehlikede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması ve yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesi de öneriliyor. Konutunda, iş yerinde veya aracında hasar oluşan sigortalıların vakit kaybetmeden sigorta şirketi ya da acentesine başvurarak dosya açtırması gerekiyor. Poliçe numarası, hasarın meydana geldiği adres ve zararın niteliği eksiksiz bildirilmeli, hasar dosyası numarası saklanmalı. Zamanında ihbar, eksper ataması ve tazminat işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

FOTOĞRAF, VİDEO VE FATURALAR SAKLANMALI

Hasarın güvenli koşullarda fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınması, zarar gören eşyaların ayrıntılı listesinin hazırlanması isteniyor. Mobilya, beyaz eşya, elektronik cihaz, ticari stok, makine ve ekipmanların mümkünse marka, model ve yaklaşık değerleri belirtilmeli. Faturalar ve servis kayıtları korunmalı; hasar tespiti tamamlanmadan eşyalar elden çıkarılmamalı. Zorunlu olarak uzaklaştırılacak eşyalar önceden belgelenmeli. Zararın büyümesini önlemek için güvenli olduğu ölçüde suyun tahliyesi ve sağlam eşyaların taşınması öneriliyor. Temizlik, tahliye ve acil müdahale masraflarının faturaları saklanmalı. Acil müdahalelerde eksper beklenmesi gerekmese de kapsamlı onarım ve tadilat öncesinde sigorta şirketiyle görüşülmeli.

KONUT VE İŞ YERİNDE TEMİNAT DETAYI BELİRLEYİCİ

Konut sigortasında sel ve su baskını teminatı varsa bina, sabit tesisat ve ev eşyalarındaki zararlar poliçe koşullarına göre karşılanabiliyor. Ancak bina ve eşya teminatları ayrı düzenlene-bildiğinden, yalnızca binanın sigortalı olması evdeki tüm eşyaların güvence altında olduğu anlamına gelmiyor. Kiracılar da kendi eşyalarını sigortalatabiliyor. İş yeri poliçelerinde bina, stok, ticari mallar, makineler, üretim hatları ve demirbaşlar teminat kapsamında değerlen-dirilebiliyor. Faaliyetin durmasından doğan gelir kaybının karşılanması içinse poliçede gerekli şartları sağlayan iş durması veya kâr kaybı teminatının bulunması gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye Sigorta Birliği, suya maruz kalan araçların çalıştırılmaması ve hareket ettirilmeye zorlanmaması gerektiğini vurguladı.

Tazminat poliçe şartlarına göre hesaplanıyor

Hasar ihbarının ardından sigorta şirketi dosya açarak eksper atıyor. Hasarın nedeni, kapsamı ve tahmini tutarı incelenirken tazminat hesabında poliçedeki teminatlar, sigorta bedelleri, limitler, muafiyetler ve diğer koşullar dikkate alınıyor. Türkiye Sigorta Birliği, her hasarın ilgili poliçenin özel şartlarına göre değerlendirildiğini hatırlatıyor. Birlik, gelecekteki kayıpları azaltmak için drenaj ve su tahliye sistemlerinin bakımının yapılmasını, riskli bodrumlarda değerli eşya ve ekipmanların yüksek seviyelerde tutulmasını, meteorolojik uyarıların takip edilmesini öneriyor. Poliçelerin düzenli gözden geçirilmesi, sel teminatının kontrol edilmesi ve sigorta bedellerinin güncel değerleri yansıtması da önem taşıyor.

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