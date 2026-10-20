Reçelin yarısı meyve olacak

Market raflarındaki reçel, marmelat ve jölelerin içeriğine yönelik yeni kurallar hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla, ürünlerde bulunması gereken meyve miktarından etiketlerde yer alacak bilgilere kadar çeşitli düzenlemeler öngörülüyor. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içeriği hakkında daha açık bilgi edinmesi amaçlanırken, üreticilerin de belirlenen standartlara uyması gerekecek. Şu andaki kullanımda 350 gramlık meyve oranı yani meyve püresi miktarı artmış olacak.

ORANLAR TÜKETİCİ SAĞLIĞI LEHİNE DEĞİŞTİ

Bir kilogram reçel üretiminde en az 450 gram meyve kullanılması zorunlu olacak. Daha yüksek meyve içeriğine sahip ekstra reçellerde ise bu miktar 500 grama çıkacak. Ayva, kuşburnu ve Frenk üzümü gibi bazı meyvelerden yapılan reçeller için farklı miktarlar uygulanacak. Geleneksel marmelatlarda en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde ise en az 380 gram kestane bulunacak. Gül reçellerinde de kullanılan yaprak miktarı için alt sınır belirlenecek.

ETİKETTE MEYVE MİKTARI GÖRÜLECEK

Vatandaşlar reçel kavanozunun üzerindeki etiketten ürünün ne kadar meyve içerdiğini öğrenebilecek. Etiketlerde, uygulanabildiği durumlarda, "100 gramda ... gram meyve ile hazırlanmıştır" ifadesi ürün adıyla aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde yer alacak. Birden fazla meyveden hazırlanan reçellerde meyvelerin isimleri belirtilecek. Üç veya daha fazla meyve kullanılan ürünlerde ise "karışık meyve" ifadesine yer verilebilecek. Şeker içeriği belirlenen oranda azaltılan ürünler de "düşük şekerli" olarak adlandırılabilecek.

KARŞILAŞTIRMA İMKANI

Düzenlemenin tüketici açısından en önemli kazanımı, satın alınan ürünün gerçek meyve içeriğinin daha şeffaf hale gelmesi olacak. Etiketlerde meyve miktarının açıkça belirtilmesi, vatandaşların farklı markaların ürünlerini karşılaştırarak daha bilinçli tercihler yapmasını sağlayacak. Böylece meyve oranı düşük ürünlerin yüksek meyve içeriğine sahipmiş gibi algılanmasının önüne geçilmesi ve tüketicinin ödediği ücretin karşılığını daha iyi değerlendirmesi amaçlanıyor. Belirlenen asgari standartlar sayesinde ürün kalitesinin artırılması ve tüketicinin yanıltıcı bilgilendirmelere karşı korunması da hedefleniyor.

ÜRETİCİLERE 2027 YILI SONUNA KADAR SÜRE

Düzenlemeyle reçellerde bulunabilecek istenmeyen çekirdek, sap, yaprak ve kusurlu meyve miktarları da sınırlandırılacak. Örneğin üretim sırasında üründe kalan çekirdek veya çekirdek parçası miktarı 100 gramda bir adedi geçemeyecek. Mevcut işletmelere kurallara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanınacak. Bu tarihten önce eski kurallara uygun olarak satışa sunulan ürünler ise son tüketim süreleri boyunca raflarda bulunabilecek. Kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

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