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Beş ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Artık SGK karşılayacak

Beş ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Artık SGK karşılayacak

10:096/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İşte, SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların isimleri.
İşte, SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların isimleri.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni düzenleme kapsamında 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim"

Ödeme listesine alınan ilaçlar

  • Multipl miyelom
  • Lenfoma
  • Kronik miyeloid lösemi
  • Akut lenfoblastik lösemi




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#SGK
#kanser ilacı

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