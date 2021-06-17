Ekonomi Areda Piar araştırdı Torunlar tarz dedeler kalite istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Areda Piar araştırdı: Torunlar tarz dedeler kalite istiyor

Araştırma şirketi Areda Piar'ın Marketing Türkiye için hazırladığı kuşaklara göre hazır giyim tercihleri araştırmasına göre, Z kuşağı hazır giyim tercihlerinde yüzde 61,8 oranında 'tarzım yansısın' derken, 'baby boomer' kuşağı ise yüzde 54,7 ile kumaş ve dikim kalitesine önem verdiğini belirtiyor.

Haber Merkezi DHA
Areda Piar araştırdı: Torunlar tarz dedeler kalite istiyor
X,Y,Z ve baby boomer olmak üzere torunlardan dedelere uzanan moda tercihlerini ele alan araştırmaya bin 64 kişi katıldı.

Areda Piar'ın araştırmasında, 'Hazır giyim tercih ederken hangi faktörler sizin için önemlidir' şeklinde yöneltilen soruya, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 61,8’i 'tarzımı yansıtsın' cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar şöyle şekillendi:

  • "Y kuşağı yüzde 54,6 ile kullanışlı ve konforlu olması, X kuşağı vatandaşların yüzde 50,2’si kullanışlı ve konforlu olması, baby boomer kuşağının tercihi ise yüzde 54,7 ile kumaş ve dikim kalitesi."

Areda Piar araştırdı: Katılımcıların yüzde 58'i alışverişlerde online marketleri tercih etmiyor
EKONOMİ
Areda Piar araştırdı: Katılımcıların yüzde 58'i alışverişlerde online marketleri tercih etmiyor

Araştırmada yer alan, 'Hazır giyim markaları ile ilgili sponsorlu reklam içerikleri ilgimi çekiyor' diyenlerin oranı ise, "Z kuşağı yüzde 54.6, Y kuşağı yüzde 40.9, X kuşağı yüzde 33.5, baby boomer yüzde 15.7" şeklinde gerçekleşti.

GENÇLER MEMNUNİYETE, DEDELER DENEYİME ÖNEM VERİYOR

Araştırmada yer alan, 'Hazır giyim tercihinizde hangi davranışlar sizi yansıtır' sorusuna Z kuşağı katılımcıların yüzde 71,7’si ‘markadan duyduğum memnuniyet’ dedi. Aynı soruya Y kuşağı yüzde 67,7 ile ‘markaya olan güvenim’ cevabı verirken, X kuşağı katılımcılar yüzde 51,5 ile ‘markayı kullanma deneyimim’ dedi.

Baby boomer katılımcılar ise yüzde 70,7 ile ‘markayı kullanma deneyimim’ diyerek tecrübenin önemine dikkat çekti.

Areda Survey'den sondaj anketi: Yüzde 94 'devam' dedi
GÜNDEM
Areda Survey'den sondaj anketi: Yüzde 94 'devam' dedi

Z KUŞAĞI MARKASINDA ISRARCI

Araştırmada katılımcılara, 'Israrla tercih ettiğim markayı arama isteği' de soruldu. Z kuşağı katılımcıların yüzde 38,3’ü ‘ısrarla tercih ettiği markayı aradığını’ ifade ederken, bu soruya verilen diğer yanıtlar şöyle oldu:

  • "Y kuşağı yüzde 26.7,X kuşağı yüzde 19.5, baby boomer yüzde 11."

X,Y,Z ve baby boomer olmak üzere torunlardan dedelere uzanan moda tercihlerini ele alan araştırmaya bin 64 kişi katıldı. Araştırmanın veri toplama çalışması 14-18 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar destekli web anketi) yöntemiyle gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.