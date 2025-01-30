Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

ECB, piyasa beklentilerine paralel mevduat faizini yüzde 2,75'e, ana refinansman faizini yüzde 2,90'a, borç verme faizini yüzde 3,15'e indirdi.





Bankadan yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını düşürme kararında enflasyon görünümü, temel enflasyonun dinamikleri ve para politikası iletiminin gücü hakkındaki güncellenmiş değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.





Enflasyon neden yüksek?

Açıklamada yüzde 2'lik enflasyon hedefine vurgu yapıldı. Bazı sektörlerdeki ücretler ile fiyatların gecikmeli uyum sağlaması nedeniyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.





ECB, ekonominin hala ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu ancak artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkilerinin zamanla talebin artmasını desteklediğini belirtti.





Euro Bölgesi enflasyon oranı ocak ayında yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.



