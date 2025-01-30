Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

17:1030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini kararını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, piyasa beklentilerine paralel mevduat faizini yüzde 2,75'e, ana refinansman faizini yüzde 2,90'a, borç verme faizini yüzde 3,15'e indirdi.


Bankadan yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını düşürme kararında enflasyon görünümü, temel enflasyonun dinamikleri ve para politikası iletiminin gücü hakkındaki güncellenmiş değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.


Enflasyon neden yüksek?

Açıklamada yüzde 2'lik enflasyon hedefine vurgu yapıldı. Bazı sektörlerdeki ücretler ile fiyatların gecikmeli uyum sağlaması nedeniyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.


ECB, ekonominin hala ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu ancak artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkilerinin zamanla talebin artmasını desteklediğini belirtti.


Euro Bölgesi enflasyon oranı ocak ayında yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.


#Avrupa Merkez Bankası
#Piyasa
#Faiz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 30 Ocak 2025 Perşembe maç programı