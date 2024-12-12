Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarını açıkladı. ECB, zayıflayan ekonomiye karşı üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, art arda dördüncü kez faizleri aşağıya çekmiş oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirdiği belirtildi.
Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40'a indirdi.
Böylece, para politikasına yönelik yılın 8. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana dördüncü indirim geldi.
ECB'nin kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve kasımda yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.
Art arda faiz indirimine gitti
Avrupa Merkez Bankası böylece 3 toplantı üst üste faiz indirimine giderken, yılın dördüncü indirim kararına imza attı.
ECB eylül ve ekim aylarında da 25'er baz puanlık indirim yapmıştı.
Tahminlerde revizyona gidildi
Ekonomik tahminlerinde de değişikliğe giden ECB, 2025 büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e; 2025 yılına ilişkin enflasyon tahminini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirdi.
Avrupa Merkez Bankası, 2026'da ise enflasyonun yüzde 1,9 olmasını beklediğini duyurdu.