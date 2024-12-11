ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.





Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Nisan ayından bu yana en yüksek aylık yükselişini kaydeden TÜFE, ekimde de yüzde 0,2 artmıştı.





Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydederken, kasımda yıllık enflasyonun üst üste ikinci ay hızlanması dikkati çekti.





Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,6 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,3 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. Gıda fiyatları kasımda aylık yüzde 0,4, benzin fiyatları da yüzde 0,6 artış gösterdi.





Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,7, gıda fiyatları yüzde 2,4 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 8,1 azalış kaydetti.





Çekirdek enflasyon da beklentilere paralel arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi.





Kasımda çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti.

Gözler FED kararında

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısındaki para politikası kararları merakla beklenirken, enflasyon rakamları da FED'in faiz kararında belirleyici rol oynuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in bu ay yüzde 86 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.





FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Son olarak kasım ayında toplanan FED, 2024 yılının son faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Takvime göre, FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.





Aralık ayında FED faiz indirimi yapacak mı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.





Fed toplantıları öncesinde ve sonrasında piyasalarda büyük bir volatilite gözlemlenebilir. Bu nedenle yatırımcılar ve analistler, Fed’in faiz kararına ilişkin beklentileri yakından takip ederler. Ayrıca dolar endeksi ve altın fiyatları da Fed faiz kararından etkilenir.

Güncel altın fiyatları

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 3.013,25 TL

Gram altın satış fiyatı 3.019,61 TL

Çeyrek altın;

Çeyrek altın alış fiyatı 4.933,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 5.002,00 TL

Cumhuriyet altın;

Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.706,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.908,00 TL

Yarım altın;

Yarım altın alış fiyatı 9.890,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 9.999,00 TL





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