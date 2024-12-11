KOSGEB'in üçüncü dönem başvuruları başladı: Detaylar belli oldu

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. KOSGEB, personel maaşları, makine-teçhizat alımı, yazılım giderleri ve hizmet alımları gibi kalemlerde destek sağlıyor. İmalat, yazılım, telekomünikasyon ve bilimsel araştırma gibi sektörler öne çıkıyor.