KOSGEB'in üçüncü dönem başvuruları başladı: Detaylar belli oldu

KOSGEB'in 2024 yılı Girişimci Destek Programı başvuruları start aldı. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu. Peki, son başvuru tarihi ne zaman?
KOSGEB'in yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu.
KOSGEB İş Kurma Desteği ne kadar?
İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanacak.
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. KOSGEB, personel maaşları, makine-teçhizat alımı, yazılım giderleri ve hizmet alımları gibi kalemlerde destek sağlıyor. İmalat, yazılım, telekomünikasyon ve bilimsel araştırma gibi sektörler öne çıkıyor.
KOSGEB başvurusu ne zaman?
KOSGEB Girişimci Destek Programı'nın 1. ve 2. dönemlerinde 1 milyar 481 milyon TL destek sağlandı. 3. dönem başvuruları ise 1 Aralık'ta başladı ve 31 Aralık 2024'e kadar devam edecek.