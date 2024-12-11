Sanayi üretiminin yüzde 45'i OSB'lerden

Organize sanayi bölgeleri (OSB), Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması yönünde önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere (TDİOSB) ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 363, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 42 OSB bulunuyor. Kuruluş onayı verilen 405 OSB'nin 285'inde üretim gerçekleştirilirken 32'sinde kamulaştırma yapılıyor, 46'sı planlama aşamasında bulunuyor ve 42'sinde altyapı hazırlanıyor.





2,7 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM ORDUSU

Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşunun yaklaşık olarak 600’ü OSB’lerde üretim yapıyor. Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini üstlenen OSB’ler 2023 yılını 64,5 milyar dolar ihracatla kapatırken, 2024’ü ise 65 ila 70 milyar dolar arasında bir ihracatla tamamlamayı hedefliyor. Türkiye'de planlı sanayileşmenin temel taşı olan (OSB), ülkenin dört bir yanında üretim ve ihracata katkıda bulunuyor. 2024 yılında bu üretim üslerindeki istihdam ordusuna 70 bini aşkın çalışan eklenirken, OSB’lerin toplam istihdam sayısı 2,7 milyonla rekor kırdı.





68 BİNİ AŞKIN FABRİKA FAALİYET GÖSTERİYOR

Kurulan üretim üsleri sayesinde sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini de amaçlıyor. OSB’lerde 68 bini aşkın fabrika faaliyet gösteriyor.





EN FAZLA OSB BURSA VE İZMIR’DE

Bursa ve İzmir 17 OSB ile en çok üretim üssüne sahip şehirler olarak öne çıkıyor. Kocaeli, Tekirdağ ve Ankara’da 14'er OSB faaliyette bulunuyor. Konya’da 12, Afyonkarahisar’da 10, İstanbul’da 9, Aydın’da ise 8 OSB yer alıyor. Son yıllarda sektör özelinde OSB açılmasına yönelik adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde her sektörün alt ve yan üreticilerinin de dahil olduğu OSB’ler ile, sektör özelinde oluşturulan ekosistemlerin sayısının da hızla artması bekleniyor.



