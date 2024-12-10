Avrasya’nın üretim üssü oldu

Erdemoğlu Holding’in 9 yıl önce Hacı Ömer Sabancı Grubu’ndan devraldığı SASA Polyester Fabrikası, yapılan 4 milyar dolarlık yatırımla sektörünün Avrupa Kuzey Afrika, Rusya ve Hindistan kadar uzanan pazarda en büyük üretim tesisi haline geldi. Yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir alanda kurulan Adana’daki fabrikada tesis edilen ek üretim kapasitesi sayesinde SASA; Türkiye’yi polyester, elyaf ve cipste ihracatçı konuma yükseltti.





1,1 MİLYON TON ÜRETİM KAPASİTESİYLE BAŞLADI

Eski üretim bandını kapatarak yeni teknolojiyle donatılan üretim bandının devreye alındığı SASA fabrikasında sorularımızı cevaplandıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, dünyanın en uygun fiyatla üretim yapan tesisini kurduklarını ifade etti. İbrahim Erdemoğlu, “Son olarak yaptığımız 1,7 milyar dolarlık petrokimya yatırımıyla ülkemizin Saflaştırılmış Tereftarik Asit (PTA) ithalatının önüme geçiyoruz. Bugünkü kapasitemiz 1,1 milyon ton üretim. Altı ay içerisinde devreye alacağımız yeni üretim bantlarıyla birlikte üretim kapasitemiz 1,9 milyon tona çıkacak” dedi.





ÇİN VE HİNDİSTAN’IN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ

Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık cari açığını kapatmayı hedeflediklerine dikkat çeken Erdemoğlu, iç piyasanın ihtiyacını karşılamalarının yanı sıra ihracat hedeflediklerini de anlattı. Erdemoğlu, şu bilgileri verdi: “3 yılda ihracat oranımız yüzde 50 olur. 2022’de polyester cipste ithalatçı konumundaydı Türkiye. 2025’te hem polyesterde hem de polyester cipste ihracatçı konumuna geçeceğiz. Çin ve Hindistan’ın dışındaki dünyanın en büyük üçüncü üreticisi biz olduk. Çin’in önünü tıkamaya çalışıyorlar. Bu durum, sektörümüzde önemli bir önemli bir boşluk oluşturacak. Türkiye bölgenin üretim üssü olarak görev yapabilir kapasiteye sahip. Bizim tahminimize göre bu boşluğu dolduracak tek ülke Türkiye’dir.”





YATIRIM YAPMASAYDIK SASA ŞİMDİYE KADAR 10 KEZ İFLAS ETMİŞTİ

Eski tesisi tamamen kapattıklarını da anlatan Erdemoğlu, “Eski üretim bandımız 280 bin ton kapasiteye sahipti. Yatırım yapmamış olsaydık ve üretim bandımızı yenilememiş olsaydık şimdiye kadar SASA 10 kez iflas etmişti. 2019 yılında elyaf yatırımını devreye aldık. 2020 yılında ise daha stratejik bir adımla tekstilde kullanılan iplik üretmeye başladık. 2021’de kapasite artış yatırımlarına başladık. Saflaştırılmış Tereftarik Asit (PTA) üretiminde 330 bin ton ek kapasite ve elyaf üretiminde ise 402 bin tonluk ek kapasiteye kavuştuk” diye konuştu.





KÜRESELDEKİ PAYIMIZ %2’DEN %5’E ÇIKACAK

50 yıllık tecrübeleriyle makine halısı, özel polimerler ve kimyasallar, ev tekstili ve iplik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerinin altını çizen İbrahim Erdemoğlu, Yumurtalık’ta yapacakları petrokimya yatırımının hangi aşamada olduğunu da anlattı. Adana Yumurtalıkta yapacakları toplam yatırımın 25 milyar dolar olacağını anlatan Erdemoğlu, “Bugün küresel polyester pazarından aldığımız pay yüzde 2 civarında. Yumurtalıktaki tesisi 10 yılda tamamlarsak payımız yüzde 5’e çıkacak” dedi.





'ENDÜSTRİ BÖLGESI' KARARINI BEKLİYOR

Türkiye’nin yılda 22 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ettiğine dikkat çeten İbrahim Erdemoğlu, bu açığı gördükleri için Yumurtalık’ta petrokimya fabrikası kurmaya karar verdiklerini anlattı. Arazi tahsis işlemlerinin tamamlandığını anlatan Erdemoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla buranın “endüstri alanı” ilan edilmesini beklediklerini söyledi. Şimdiye kadar Yumurtalık’ta 4 milyar liralık arsa yatırım yaptıklarını dile getiren Erdemoğlu, “Özel endüstri alanı ilan edilmesi halinde 2026’da 5,5 milyar dolarlık yatırımla Yumurtalık’ta başlamak istiyoruz. Yılda 6,5 milyon ton ürün işleyecek bir rafineri yapmak istiyoruz. Yatırımın yüzde 100’ünü SASA olarak yapmak istiyoruz. Motorin, dizel, LPG ve Asfalt gibi kalemlerde büyük bir ithalatın önünü kesmiş olacağız. SOCAR şu anda 6 milyon ton işliyor. Biz 6,5-7 milyon tonla başlayacağız ve ilerleyen süreçlerde işleyeceğimiz hem petrol miktarı 13 milyon tona çıkacak” şeklinde konuştu.





ÇOK GENİŞ KULLANIM ALANI VAR

Ev tekstili ve giyim: Yastık, oyuncak içi dolgu, yorgan, her türlü mont, mobilya dolguları ve yatak. Film ve ambalaj: Gıda ile temas eden veya etmeyen film ve ambalaj malzemeleri. Teknik tekstil: Yüksek viskozite, hidrolize dayanıklı PET, oto parçaları, PVC üretimi ve yüksek mukavemet gerektiren endüstriyel uygulamalar.



