Demir-çeliğe 1 yılda 1,1 milyar dolar yatırdı

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, 2024 yılını 1,1 milyar dolarlık yatırım harcamasıyla kapatmayı planlıyor. OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, yılbaşında açıkladığı “Net Sıfır Yol Haritası” doğrultusunda ekim ayında 1’inci Yüksek Fırın’a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladı ve yılda 7 bin ton biyokömür üretim kapasiteli pilot Piroliz Tesisi’ni de devreye aldı. Karadeniz Ereğli’deki Erdemir tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdemir ve İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Mustafa Serdar Başoğlu, yeşil dönüşüm dahil son sekiz yılda yaptıkları tüm yatırımların, ülkenin çelik kapasitesini korumayı ve sürdürülebilir üretimi sağlamayı amaçladığını kaydetti.





SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM

Başoğlu, “Entegre tesiste çelik üretimi tüm dünyadaki üreticiler için farklı ve önemli bir konu. Bir entegre tesiste ortalama yatırım süresi 4,5 yıldır. OYAK Maden Metalürji Grubu’nun 2016 yılından bu yana toplam yatırım harcaması 4,5 milyar doları buluyor. Araya pandemi girdiği için bunun 3,4 milyar dolarlık bölümü son dört yılda gerçekleşti. Bingöl Avnik’te devam eden peletleme tesisi yatırımı yeşil dönüşüm yol haritamızın önemli bir parçası. Bu yatırım tamamlandığında yüzde 80-85 oranında kendimize yeterli hale geleceğiz” dedi. Üretim süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle hem enerji verimliliğini hem de kömür kullanımını kademeli olarak azaltmaya yönelik çalışmaların birbiriyle uyumlu devam ettiğini vurgulayan Başoğlu, “2030 yılı sonuna kadar 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı planladık. Bu yıl sonunu 1,1 milyar dolar değerinde yatırım harcaması ile kapatacağız. Yeşil dönüşüm yatırımları da bunun içinde önemli yer tutuyor” dedi.





DÖNÜŞÜMDE KRİTİK ADIMLAR

Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ise yeşil çelik üretim yolculuğunun ilk yılındaki çalışmaları anlattı. Peker, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak ton ham çelik başına karbon emisyonumuzu 2030 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı, 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Proseslerimizde yaptığımız iyileştirme çalışmaları sonucunda kendi kaynaklarımızı kullanarak enerji verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığımızı azaltarak küresel piyasalardaki rekabet gücümüzü korumayı amaçlıyoruz” dedi.





SIRADA DÖRDÜNCÜ KÖK BATARYASI VAR

Belirledikleri yol haritasına uygun olarak bu yıl önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını ifade eden Peker, şu bilgileri verdi: “Yenilikçi çözümler ve geleceğe yatırım anlayışı ile Türkiye’de bir ilke imza atarak 1’inci Yüksek Fırın’a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladık. Avrupa’da benzer uygulamayı gerçekleştiren üç çelik üreticisinden biri olarak, bu alandaki teknolojik alt yapıyı ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.. Bir sonraki adımda dördüncü Kok Bataryası’nı 2025 yılı başında devreye almayı hedeflediklerini ifade eden Peker, şöyle devam etti: “Bu yatırımımız Erdemir’in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak. Ek olarak yıllık 800 bin ton kapasiteli 4’üncü Kok Bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak.”





IHTIYATLI BIR 2025 BEKLIYORUZ

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise programa gönderdiği mesajla önemli açıklamalarda bulundu. ‘Geleceğe yatırım’ anlayışıyla yeşil dönüşüm hedeflerine ilerlediklerini belirten Erdem, “Ülkemize ve dünyamıza olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Küresel ekonomi ve çelik piyasalarında hâkim olan zorlu koşullara rağmen istihdam ve üretimi koruyarak dönüşüm yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. Erdem; Türkiye’nin küresel çelik gücü olan Erdemir’in, dünya çelik sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yılı büyük mesafe aldığı yeşil dönüşüm yatırımlarıyla tamamlayacağını söyledi. Erdem şu değerlendirmede bulundu: “Dünya ekonomisinde ve küresel çelik sektöründe yaşanan tüm dalgalanma ve kayıplar, kaçınılmaz olarak dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan ülkemizi ve yerli çelik üreticilerini de etkiliyor. 2024 tüm dünya için zor bir yıldı. Küresel büyüme üzerinde baskı devam ediyor. Dünyada talebin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının tırmandığı bu dönemde 2025 ile ilgili belirsizlikler hâkim. Özellikle çelik üretiminde küresel gelişmeler dengeleri belirliyor. Çin’in çelik talebinin azalması, 2025 yılı için global ölçekte çelik sektörüne karşı ihtiyatlı bir duruş beklentisine sebep oluyor.”





YILDA 13,5 MILYON TON YASSI ÇELIK ÜRETIYORUZ

Yassı çelikte 25 milyon ton civarında kurulu üretim kapasitesi bulunuyor.

* Türkiye’de her yıl 13,5 milyon ton civarında yassı çelik üretiliyor.

* Yıllık ortalama 19 milyon ton civarında yassı çelik tüketen Türkiye, ihtiyacının bir bölümünü ithalatla temin ediyor. (2023 gerçekleşen 19,5 mt tüketim)

* OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ve İsdemir, yıllık yaklaşık 7 milyon ton civarındaki yassı çelik üretimi ile Türkiye’nin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

* Yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği ile vazgeçilmez bir ürün olan çelik; başta inşaat, otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj ve yenilenebilir enerji olmak üzere birçok sektöre temel girdi sağlıyor.



