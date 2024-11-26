Net Yatırım & Gayrimenkul hizmet ağını büyüttü

Gayrimenkul sektöründe ‘Her Mutlu Müşteri, Yeni Bir Dost’ anlayışıyla hizmet veren Net Yatırım & Gayrimenkul, ‘Olduğun Gibi Görün, Göründüğün Gibi Ol’ düsturu ile hareket ediyor. Geçmiş deneyimlerle gelecek vizyonunu çizen firma, Tekirdağ başta olmak üzere tüm Trakya arazi gayrimenkullerinde aynı gün ücretsiz ekspertizlik yapıyor.





EN BÜYÜK 500 SANAYİCİNİN 20’Sİ ÇERKEZKÖY’DE

Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezleri arasında yer alan Çerkezköy Organize Sanayi’nde Bölgesi Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firmasından 20’sine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Trakya, Avrupa’ya açılan sınır kapıları ile hızlı tren güzergahları, Asyaport limanı ile ihracat ve dış ticaret firmalarının önemli yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgenin sürekli sanayi ve ticaretin büyümesi yatırımcı açısından büyük önem arz ediyor.





GAYRİMENKUL ALANI SÜREKLİ DEĞERLENİYOR

Trakya, gayrimenkul alanın sürekli kazandırdığı istisna bölgelerden biri olarak da ön plana çıkıyor. Bölgedeki araziler, özellikle İstanbul’a yakınlığı ile sürekli talep görüyor. Büyüyen Organize sanayi bölgeleri fiyatları daha da artırırken, Çerkezköy’de; Hattat Holding Dinarsu, 3M, Samsung, Turkcell, Kale Kilit ve İlaç Sanayi firmaları ilçenin popülasyonunu artırıyor. Net Yatırım & Gayrimenkul, yatırımcıları bölgeye davet ederek, değer kazanan bölgede işlerini üyütebileceklerini belirtiyor.











