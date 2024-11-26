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Burak Ambalaj’dan dev yatırım

Burak Ambalaj’dan dev yatırım

04:0026/11/2024, Salı
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Burak Ambalaj, Niğde’nin Bor ilçesinde planladığı fabrika yatırımıyla ek 150 istihdam sağlayacak. Firma, 100 bin metrekare üzerine kuracağı fabrikayla yılda 38 bin ton oluklu mukavva üretecek.

İstanbul’da 1980 yılından beri kesintisiz olarak faaliyette olan Burak Ambalaj, Niğde’nin Bor ilçesinde toplam kapalı alanı 100 bin metrekare olacak yeni fabrika yatırım kararı aldı. Oluklu Mukavva Kutu-Koli ve Ofset Baskı sektöründe faaliyet gösteren Burak Ambalaj söz konusu yatırımın ilk etabında 150 kişi istihdam etmeyi planlıyor.


YILDA 38 BİN TON OLUKLU MUKAVVA İŞLENECEK

Söz konusu yatırımın ilk etabının tamamlanması ile yıllık 38 bin ton oluklu mukavva işlenmesi planlanıyor. Yer seçiminde ise Niğde ili Bor ilçesinin Mersin limana yakın olması ve ihracatta kolaylık sağlayacağı göz önüne alındı. Yapılan yatırım yeşil ve otonom fabrika mantığı ile sürüyor. Şöyle ki; kendi enerjisini üretecek, kendi ham maddesini üretecek ve kendi atıklarını yine kendi içerisinde kullanabilecek bir fabrika yatırımı tasarlanıyor.


AR-GE ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Özetle Burak Ambalaj Niğde Bor Fabrikası Sıfır Atık bir fabrika olacak. Fabrika içerisinde yapay zekadan (AI) maksimum verim alınabilmesi için +Ar-Ge çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Yine fabrika çatı üzerinde güneş enerjisi sistemi planlanıyor. Şirket yönetimi ise birinci neslin ikinci nesle bilgi ve birikimlerini aktarmasıyla devam ediyor.

NİĞDE’Yİ İHRACATTA ÜST SIRALARA TAŞIYACAK

2023 yılı ocak-ekim döneminde Türkiye, kağıt karton grubunda 2.240.759.834 dolar ihracat gerçekleştirirken; bu yıl aynı dönemde yüzde 8,5 artışla 2.431.355.539 dolar ihracat gerçekleştirildi. Burak Ambalaj’ın vizyonlarında biri de küresel krizlerin baş gösterdiği bu dönemde bu rakamları daha da ileri taşımak olarak öne çıkıyor. Firma, il bazında ise Niğde’yi ihracat olarak daha üst sıralara taşımayı planlıyor.




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