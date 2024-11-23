Bakan Bolat 'müzakeleri hızlandırdık' diyerek duyurdu: 1,5 milyar dolarlık dev yatırım geliyor

"Tüm Müslüman alemi olarak, güç birliği ve işbirliği içinde İsrail'in Filistin'i ilhak etme çabalarına, Gazze ve Batı Şeria'daki zorbalık ve soykırıma karşı mücadeleyi her zamankinden daha güçlü bir şekilde desteklemeye ve sürdürmeye kararlıyız. Bu vesileyle Türkiye ve Cezayir dış ticaretine büyük ivme katacak ve geçen yıl 6,3 milyar dolar olan dış ticaretimizi kısa vadede 7, orta vadede 10 milyar dolara çıkarma hedefi konusunda bizlere büyük bir ivme ve güç verecek Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nun hayırlı, bereketli, verimli olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum"