Metro Türkiye’den 40 milyon TL'lik yatırım

Bu kapsamda Ankara'daki deposunu 3 kat artıran Metro Türkiye'deki en büyük ikinci deposunu da faaliyete almış oldu. Ankara’da yatırımı yapılan bu depo sadece Ankara değil Bolu, Kırıkkale, Karabük, Yozgat, Amasra, Bartın illerine de hizmet ederek tedarik zincirini güçlendirecek.

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, ürün bulunurluğunu en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla 3 bin metrekarenin üzerinde bir alana 40 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Metro Türkiye CEO’su David Antunes, Türkiye'de yeme içme sektörünün gelişimine katkıda bulunmak istediklerini ve sürekli yeni adımlar attıklarını söyledi. Ankara ve çevre illerde sektörün büyüdüğünü ifade eden Antunes, “Yeni yatırımlar da gelmeye devam edecek” dedi. Metro Türkiye CFO'su Aslı Aracıoğlu da Türkiye'nin çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğuna, asıl amaçlarının bu mirasın yarınlara taşıyabilmek olduğuna dikkat çekti.