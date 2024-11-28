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Ekonomi
Metro Türkiye’den 40 milyon TL'lik yatırım

Metro Türkiye’den 40 milyon TL'lik yatırım

Ali Kürşat Büyükada
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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David Antunes
David Antunes

Alman toptancı markası Metro Market, Türkiye'ye yatırımlarını artırıyor.

Bu kapsamda Ankara'daki deposunu 3 kat artıran Metro Türkiye'deki en büyük ikinci deposunu da faaliyete almış oldu. Ankara’da yatırımı yapılan bu depo sadece Ankara değil Bolu, Kırıkkale, Karabük, Yozgat, Amasra, Bartın illerine de hizmet ederek tedarik zincirini güçlendirecek.


SEKTÖR SÜREKLİ BÜYÜYOR

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, ürün bulunurluğunu en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla 3 bin metrekarenin üzerinde bir alana 40 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Metro Türkiye CEO’su David Antunes, Türkiye'de yeme içme sektörünün gelişimine katkıda bulunmak istediklerini ve sürekli yeni adımlar attıklarını söyledi. Ankara ve çevre illerde sektörün büyüdüğünü ifade eden Antunes, “Yeni yatırımlar da gelmeye devam edecek” dedi. Metro Türkiye CFO'su Aslı Aracıoğlu da Türkiye'nin çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğuna, asıl amaçlarının bu mirasın yarınlara taşıyabilmek olduğuna dikkat çekti.


Marketlerin enerjisi güneşten

  • Operasyonel yatırımların yanı sıra yeşil enerji yatırımlarında da yer veren Metro Türkiye, mağazalarında kullanılmak üzere güneş enerjisi sistemi programını başlattı. Toplam 49 futbol sahasına eş değer 200 bin metrekarelik alanda üç faz olarak 2025 yılında tamamlanması planlanan projenin 15 mağazayı kapsayan ilk fazı devreye alındı. Şirket, Ankara’daki 2 mağazasının tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilir hale geldi.



#Metro market
#türkiye
#yatırım
#ekonomi

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