Ticaret Bakanlığı'ndan Ayçiçeği yağı için yeni adım: Vergi sıfırlandı

Bir başka kararla ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, BAE, İslam Konferansı Teşkiladı üyesi ülkeler Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlasması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü kapsamındaki ülkeler, D-8 ülkeleri ve diger ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan gümrük vergisi oranı %27'den %12'ye düsürüldü; Singapur'dan yapılan ithalata uygulanan %3,3 oranindaki gümrük vergisi oranı ise sıfırlandı.