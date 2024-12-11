'Asgari'de hedef maksimum fayda

7 milyon kişiyi doğrudan, 10 milyonlarca kişiyi ise dolaylı olarak ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti için ilk görüşme dün gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ev sahipliğinde toplandı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirleme hedefine vurgu yaptı. Daha sonra asgari ücret toplantısının açılışını yapan Bakan Işıkhan, “Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle; üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz” dedi. Komisyonun ikinci toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.





ADALET TERAZİSİNİ DENGEDE TUTUYORUZ

Hükümet temsilcileri ile adalet terazisini dengede tuttuklarına dikkat çeken Işıkhan, "Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Artışlar enflasyona karşı koruma kalkanı değil, satın alma gücünü artırarak büyüyen ekonomimizin meyvelerini daha adil bir şekilde paylaşmamıza vesile olmuştur" diye konuştu. İşverenlerin en önemli sorumluluğunun “emeğin karşılığını adil bir şekilde vermek” olduğunun altını çizen Işıkhan, “Yani bir çalışan, ortaya koyduğu çaba ve kattığı değer ölçüsünde karşılık almalıdır” ifadelerini kullandı. Işıkhan, adil ücret ile çalışanların motivasyona paralel verimlilik ve üretkenliğin de arttığına işaret etti.





TEMENNİMİZ MUTABAKAT

Toplantıda çalışan kesimini temsil eden Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da şunları kaydetti: “Adil olmak için hesabı iyi yapmak gerekir. Bu nedenle bu yıl gerçekçi ve sürdürülebilir bir asgari ücret belirlenmesi için, işçinin sesini duyarak, dikkate alarak, hesap yapmanın önemini vurgulamak istiyorum.” İşçiye verilen ücretin enflasyonu yükseltmeyeceğine işaret eden Ağar, “Bu nedenle temennimiz asgari ücret oy birliği ile belirlensin” dedi.





İŞVEREN DESTEĞİ ARTIRILMALI

İşveren tarafı temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da, “Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesinin, üretim, istihdam ve ihracat performansımızı korumak için kayda değer fayda sağlayacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum” açıklamasında bulundu.



