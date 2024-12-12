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Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar oldu

15:2312/12/2024, Perşembe
AA
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Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 6 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.

#Merkez Bankası
#TCMB
#Altın
#Rezerv

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