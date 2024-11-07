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Merkez Bankası'ndan yeni rekor: Rezervleri 159,6 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası'ndan yeni rekor: Rezervleri 159,6 milyar dolara ulaştı

15:057/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
AA
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece Merkez Bankası rezervleri üst üste üçüncü kez rekor kırdı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalışla 93 milyar 5 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 93 milyar 504 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 720 milyon dolar yükselişle 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

#Merkez Bankası
#Döviz
#Rezerv

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