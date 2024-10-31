Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki haftalık yükseliş 33 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 93 milyar 791 milyon dolardan 93 milyar 504 milyon dolara düştü.















