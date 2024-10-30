Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

10:4230/10/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

TCMB, Ekim 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.


Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.


Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.


Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.





#Piyasalar
#Sektörel Enflasyon Beklentileri
#TCMB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsada işleme açılan Altın Sertifikaları: Darphane Altın Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl satılır?