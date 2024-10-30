Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

Türkiye, cari açık üzerinde enerji ile birlikte en etkili kalemlerden olan altına uyguladığı kotayla son bir yılda ithalatı yüzde 55,5 azalttı. Geçen yılın ilk sekiz ayında 22,6 milyar doları bulan işlenmemiş altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde 10 milyar dolara geriledi.