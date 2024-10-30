Borsa güne pozitif bir seyirle başladı: İşte yüksek getiri sağlayan sektörler

Elektrik ve doğal gazı vatandaşın evine daha ucuz ulaştırabilmek için kamu bütçesinden 472 milyar lira kaynak ayrıldı. Elektrik ve doğal gazda mesken aboneleri için bu yıl yaklaşık yüzde 60 sübvansiyon uygulayan hükümet, 14,7 trilyon liralık 2025 yılı bütçesinin yüzde 3,1'ini vatandaşa ucuz enerji ulaştırmak için kullanacak. Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektrik ve doğal gazı veren ülke olan Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'nda da 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaştı.