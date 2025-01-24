Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında faiz oranını 2,5 puan indirerek yüzde 45’e düşürdü. Para Politikası Kurulu, son iki toplantıda toplam 5 puanlık faiz indirimi yapmış olsa da, alınan kararların piyasaya etkisi sınırlı kaldı. Aralık ayı toplantısında faiz koridorunu yüzde 47-53 bandından yüzde 46-49’a düşüren Merkez Bankası, geçen ay yaptığı indirimin piyasadaki etkisini sınırlandırdı. Bu nedenle aralık ayındaki indirim mevduat faizleri ve ticari kredi faizlerinde kayda değer bir değişim sağlayamadı.

BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Bu duruma dikkat çeken iş dünyası temsilcileri, ocak toplantısında daha güçlü bir indirim bekliyordu. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısını 6 Mart 2025 tarihinde yapacağı için ocak toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapması beklenen Merkez Bankası, yatırımları ve istihdamı desteklemekten uzak bir karar aldı. Faiz artışını 5 ve 6,5 puan gibi yüksek rakamlarla yapan Merkez Bankası, faiz indirirken 2,5 puanla yetindi ve faizden geçinen kesimi sevindirdi.

YURT İÇİ TALEP DÜŞTÜ

Merkez Bankası, duyuru metninde; enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, bu durumun risk unsuru olmaya devam ettiğine vurgu yaptı. Fatih Karahan başkanlığında düzenlenen toplantının ardından yapılan faiz indirim açıklamasında, “Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ediyor. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır" denildi. Duyuruda, temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği aktarılarak, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiği kaydedildi. Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

İNDİRİME DEVAM MESAJI

Maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağına işaret edilen duyuruda, “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek” ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki toplantı 6 Mart'ta

Aralık ayında yüzde 44,38 seviyesine gerileyen enflasyon, ocak ve şubatta aylık olarak bir miktar yükselse de, yıllık enflasyonun 6 Mart’taki Merkez Bankası toplantısına kadar yüzde 40’ın altına düşmesi bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, şubatta toplanmayacak ve ikinci toplantısını 45 gün sonra yapacak. Merkez, yılın ikinci faiz toplantısını yaptığında enflasyon ile faiz arasında 5-6 puanlık bir makas oluşabilir.

Yüzde 5 hedefine vurgu

Merkez Bankası duyurusunda, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı dile getirilerek, şunlar kaydedildi: “Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.”







