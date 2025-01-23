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Merkez Bankası rezervleri 163,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 163,3 milyar dolar oldu

15:4423/01/2025, Perşembe
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Merkez Bankası rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar artışla 96 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 94 milyar 426 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 490 milyon dolar artarak 66 milyar 21 milyon dolardan 66 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolardan 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
#Merkez Bankası
#TCMB
#Rezerv

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