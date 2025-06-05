Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece son 9 toplantının 8'inde faiz indirim kararı almış oldu.
ECB, para politikası kararlarını açıkladı.
Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.
Böylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu.
Enflasyon hedefin altına indi
Salı günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2.2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1.9'a indi. Böylece yıllık enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu.