Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

ECB, para politikası kararlarını açıkladı.





Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.





Böylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu.





Enflasyon hedefin altına indi