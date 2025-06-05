Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

15:205/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece son 9 toplantının 8'inde faiz indirim kararı almış oldu.

ECB, para politikası kararlarını açıkladı.


Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.


Böylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu.


Enflasyon hedefin altına indi

Salı günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2.2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1.9'a indi. Böylece yıllık enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu.

#Avrupa
#Merkez Bankası
#faiz kararı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? İOKBS burs ödeme tarihi 2025 açıklandı mı?