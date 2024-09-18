Bakan Bolat: ﻿137 ülkede 12 bin müteahhitlik projesinde Türk şirketleri tercih edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni" Ankara'da bir otelde yapıldı.





Tören, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdiği projelerden elde ettiği gelirleri esas alarak "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren firmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlendi.





Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin Türkiye'nin uluslararası düzeydeki stratejik konumunu ve ekonomik potansiyelini gösteren sektörlerden biri olduğunu söyledi.





Sektörün, teknoloji ve bilgi transferi ile ülkenin altyapı ve inşaat sektöründeki yetkinliğini artırarak yerel ekonomiye döviz kazandırdığına dikkati çeken Bolat, "Firmalarımızın çalışmaları, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin diplomatik ve kültürel ilişkilerine de olumlu yansıyor. Alınan her proje ve ihalesi ülkemiz açısından ihracat kapıları açıyor" diye konuştu.





Türkiye'nin, dünya inşaat sektörünün etkin yayınlarından ENR Dergisi'nin 2024 yılındaki listesinde müteahhitlik şirketi sayısına göre 43 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada, uluslararası gelirlere göre de 8'inci sırada yer aldığını aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül ayı itibarıyla yurt dışı müteahhitlik sektörünün proje büyüklüğü 515 milyar dolar seviyesine ulaştı. 137 ülkede 12 bin 277 müteahhitlik projesinde Türk şirketleri tercih edildi. 2002 yılında proje adedi 2 bin 425 iken, 2003'ten bu yana 9 bin 852 proje kazanılmıştır. Geçen yıl rekor bir yıl oldu ve 28 milyar dolar değerinde proje üstenildi. Hava yollarından otoyollara, enerji santrallerinden demir yollarına kadar Türkiye'nin küresel müteahhitlik listelerinde üst sıralara yükselmesine katkı sağlayan sektörümüz, ekonomimiz için önemli bir başarı gösteriyor"





"Türk müşavirleri 138 farklı ülkede 3,3 milyar dolarlık proje kazandı"

Bolat, teknik müşavirlik sektörünün de her geçen gün başarısını artırdığını ve müşavirlerin 138 farklı ülkede 3,3 milyar dolarlık proje kazandığına işaret ederek, teknik müşavirlikte de yıllık ortama 200 milyon dolarlık gelirin yakalandığını söyledi.





Suudi Arabistan'ın açıkladığı 2030 Vizyonu kapsamında yüz milyarlarca dolarlık projelerin sektöre büyük fırsat sunduğunu belirten Bolat, müteahhitlerin Suudi Arabistan'da geçen yıl üstendiği 3 milyar dolara yakın projenin gelecek adına kendilerini yüreklendirdiğini bildirdi.





Bolat, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerde çok parlak bir dönemde olduğuna işaret ederek, "Toplam 35 milyar dolar proje stoku ile müteahhitlik sektörümüzün ihale kazandığı 3'üncü ülke olan Irak ile önemli anlaşmalar imzalandı. Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması iki ülke arasında yeni fırsatlara yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.





Bakan Bolat, Irak'a yakın zamanda müteahhitlik ve ticaret heyeti ziyareti gerçekleştireceklerini kaydetti.







