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EkonomiBakan Fakıbabadan fındıklı baklava önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan ​Fakıbaba'dan fındıklı baklava önerisi

Bakan Fakıbaba'dan fındıklı baklava önerisi

Antep fıstığında fiyat artışının yılbaşından bu yana yüzde 300'leri bularak kilogram fiyatının 220 liraya kadar çıkmasına baklavacılar tepki gösterirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan bir öneri geldi.

IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye'nin elinde şu an yaklaşık 100 bin ton fındık olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Ne kadar güzel bir şey olur aslında. Baklavacı arkadaşlarla da paylaştık, diyorlar ki 'İnsanlar bu lezzete alıştı.' Buna saygı duyuyorum ama fıstıklı baklava 60 lira ise cevizli 50, fındıklı da 40 lira olur. Eğer ben çocuğuma baklava götüreceksem mutlaka cevizli götürmek zorunda mıyım? Yani bu konuda da üretici arkadaşlarımızın çeşitliliği artırması gerekir" dedi.

Fıstıkla ilgili olarak lisanslı depoculuğu da geliştireceklerini kaydeden Fakıbaba, "İnşallah bu sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Lisanslı depoculukla fırsatçılığın da önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

Piyasayı gözetlediklerini kaydeden Fakıbaba, "Eğer fiyatlar gereken ayarın altına düşmediği taktirde gerekli tedbirleri alırız. İnsanlara stokçuluk yaptırmayız, yapılmasına da izin vermeyiz" dedi.

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