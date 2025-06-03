Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
"Küresel resmi dikkate alarak yeni teşvik programı hazırladık."
"Önceki teşvik programıyla 1.4 milyon ilave istihdam gerçekleştirildi."
"Kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, seçici teşvik dönemine giriyoruz."
"Teşvik sistemimiz tamamen dijital ortamda takip ediliyor."
"Yeni sistemde 11.5 ve 18.6 puan arasında yatırım yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız."
"Kalkınmada öncelikli bölgelerimiz için güçlü istihdam teşviklerini sürdüreceğiz."
"Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz."
"Depremden yoğun olarak etkilenen şehirlerimizde 6. Bölge teşviklerini uygulayacağız."
"9 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı yapıyoruz, hedefimiz 30 milyar dolar."
"Önümüzdeki dönemde yeni batarya teknolojilerini ülkemize kazandıracağız."
Ayrıntılar geliyor...