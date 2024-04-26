Bakan Şimşek'in talimatı ile 500 makam aracı satışa çıkarıldı

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9 bin 973’ü sağlık, 8 bin 136’sı tarım ve ormancılık, 7 bin 579’u eğitim, 4 bin 772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.