BES'te yüzde 15'lik fonu yapay zeka yönetiyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılımcıların fon dağılımı yaparken özellikle yapay zekaya ve şirketlerin fon uzmanlarına emanet edilen fon değişim hakkıyla önemli kazançlar sağladığını aktardı. Sincek, şubat ayında 300 milyon liralık varlıklarının yönetiminin yapay zeka tarafından verilen önerilerle gerçekleştirildiğini belirtti.

36 MİLYAR LİRA FON BÜYÜKLÜĞÜ

Sincek, geçmiş yıllarda hayata geçirilen reform ve düzenlemelerle BES'in birçok avantaj sağladığını vurgulayarak, "Katılım Emeklilik olarak yaklaşık 36 milyar lira fon büyüklüğümüz ve faizsiz fonlardaki yüzde 8 pazar payımızla hedefimiz daha fazla katılımcıyı BES ile tanıştırmak" değerlendirmesinde bulundu. Sincek, 18 yaş altı BES'te de 1,5 milyar lirayı bulan fon büyüklüğü ve yüzde 5 pazar payıyla sektörde önemli bir konumda yer aldıklarının altını çizdi.

YAPAY ZEKA TASARRUFTA RİSKTEN KAÇINIYOR

Sincek, bununla birlikte yapay zeka teknolojilerine fon yönetimlerinde daha fazla yer vererek yatırımcıların kararlarını daha hızlı, daha doğru ve risklerden kaçınarak almalarını sağladıklarını anlattı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, şubat ayı verilerine göre 300 milyon liralık varlıklarının yönetiminin yapay zeka tarafından verilen önerilerle gerçekleştirildiğini, sektör genelinde de BES yatırımcılarının yüzde 15'inin fon yönetiminin yapay zeka tarafından yapıldığını kaydetti.

FAİZSİZ FONLARIN GETİRİSİ %49'A ÇIKTI

BES fonlarının son yıllarda enflasyonun üzerinde getiri sağladığının bilgisini paylaşan Sincek, "Geçen yıl BES fonları yüzde 47 ortalama getiri sağlarken faizsiz fonlar tek başına yüzde 49 getiriyle öne çıktı. Faizsiz tarafta katılımcılar, ağırlıklı olarak altın fonlarını tercih etti" ifadesini kullandı. Sincek, katılım esaslı fonların son yıllarda yüksek getirileri ve büyüyen pazar payıyla dikkati çektiğine değinerek, BES'in son yıllardaki güçlü fon performanslarıyla katılımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım enstrümanı haline geldiğine işaret etti.















