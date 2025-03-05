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Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

16:155/03/2025, Çarşamba
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Enerji alanındaki stratejik iş birliği ve ortak projeler değerlendirildi.
Enerji alanındaki stratejik iş birliği ve ortak projeler değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı töreni öncesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı töreni öncesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile yaptığı görüşmenin ardından sahada incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, Azeri mevkidaşı ile yaptığı görüşmede enerji alanındaki stratejik iş birliğin ve ortak projelerin değerlendirildiğini belirtti.


Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enerji alanında İki Devlet, Tek Millet anlayışıyla iş birliğimize devam ediyoruz"

"Türkiye ve Azerbaycan, enerji alanında “İki Devlet, Tek Millet” anlayışıyla hareket ederek güçlü iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile bu ortaklığımızın daha da pekişeceğine inanıyorum"



#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#Azerbaycan

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