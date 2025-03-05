Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

"Türkiye ve Azerbaycan, enerji alanında “İki Devlet, Tek Millet” anlayışıyla hareket ederek güçlü iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile bu ortaklığımızın daha da pekişeceğine inanıyorum"