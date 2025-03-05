Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı töreni öncesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.
Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı töreni öncesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile yaptığı görüşmenin ardından sahada incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Bakan Bayraktar, Azeri mevkidaşı ile yaptığı görüşmede enerji alanındaki stratejik iş birliğin ve ortak projelerin değerlendirildiğini belirtti.
Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: