THY uluslararası yolcu kapasitesinde dünyada ilk 3'te

Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor. ✈️



Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. 👍



THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3. oldu.



2012'de yolcuda 13. Kargoda 26. sırada iken şimdi 3. sıraya yükseldik.



Ülkemiz adına gururluyuz. 🇹🇷❤️ pic.twitter.com/8mBXPLw7WN