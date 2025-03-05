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THY uluslararası yolcu kapasitesinde dünyada ilk 3'te

THY uluslararası yolcu kapasitesinde dünyada ilk 3'te

10:085/03/2025, Çarşamba
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Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi.
Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile dünyada 3, Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi. Şirket, yüzde 5,7'lik pazar payı ile ise dünya genelinde 3'üncü sırada yerdi.

THY, uluslararası yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında büyük bir başarıya imza attı.


2012 yılında yolcu kapasitesinde dünyada 13'üncü sırada bulunan THY, yüzde 3,4'lük Pazar payıyla dünyada 3, Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi.


Kargo taşımacılığında yüzde 1,3 pazar payıyla 26'ncı sırada bulunan şirket, 2024 yılında yüzde 5,7 Pazar payıyla dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi.





#THY
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#uçuş

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