85 milyon yolcuyla 22,7 milyar dolar gelir

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı bilançosunu açıkladı. Geçen yıl 85,2 milyon yolcu taşıyan THY 22,7 milyar dolar gelir elde etti. 2024’ü 2,4 milyar dolarlık esas faaliyet karı ile kapatan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, hissedarlarına 9,5 milyar liralık kar dağıtacak. Kar dağıtımı 2012'den bu yana bir ilk olacak. İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda ekibiyle birlikte soruları cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat; geçen yılki faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

KARGO GELİRİ YÜZDE 35 ARTTI

22,7 milyar dolarlık gelirlerinin 18,4 milyar dolarının yüzde 4 büyüme kaydeden yolcu geliri, 3,5 milyar dolarının ise yüzde 35 büyüyen kargo geliri olduğunu belirten Bolat, 2020’de 14 milyar dolar olan borcu 5,7 milyar dolara düşürdüklerine dikkat çekti. Geçen yıl hizmet verdikleri 85,2 milyon yolcunun 8,2 milyonunun turist olduğuna dikkat çeken Bolat, taşıdıkları turistlerin ekonomik katkısının 17,2 milyar dolar olduğunu vurguladı. Bolat, “Üç farklı markamız ile uçuşlarımızın yüzde 35’ini yurt içinde gerçekleştirdik. Geçen yıl yurt içi uçuşlarda yüzde 10, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 8 kapasite artışı gerçekleştirdik” dedi.

ÜLKE EKONOMİSİNE 60 MİLYAR DOLAR KATKI

Türk Hava Yolları’nın ülke ekonomisine yaptığı katkıya dikkat çeken Bolat, istihdam, ihracat ve net döviz getirisinin 60 milyar dolar olduğunu kaydetti. Pandemi sonrasında oluşan talep artışına başarılı bir şekilde karşılık vermeye devam ettiklerini anlatan Ahmet Bolat, “2024’te yolcu kapasitemiz pandemi öncesi seviyenin yüzde 35 yüzerine çıktı. Dünya ortalaması ise hala pandemi öncesinin gerisinde. Avrupa ise geçen yıl aşabildi” diye konuştu.

KÜRESEL PAZARDA İLK ÜÇTEYİZ

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketi THY’nin küresel yolcu ve kargo pazarındaki yeri dikkat çekiyor. 2019’da yüzde 2,4’lük pazar payı ile 8 sırada olan THY, geçen yıl yüzde 3,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu yükseliş Avrupa’da ise en büyük Pazar payına sahip şirket olma başarısını beraberinde getirdi. Benzer bir başarı kargoda da var. THY Kargo yüzde 5,7’lik Pazar payı ile dünya genelinde en çok yük taşıyan üçüncü havayolu şirketi konumunda. THY Kargo 2019’da yüzde 3,7’lik pazar payı ile sekizinci sıradaydı.

Nitelikli turist sayısı 3,3 milyonu aştı

THY, turist başına yüksek gelir için bu 11 ülkeyi hedef pazar olarak belirledi: ABD, Kanada, Meksika, Singapur, Avustralya, Tayvan Malezya, Çin, Japonya, Endonezya ve Güney Kore. Son 5 yılda bu ülkelerden Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 60 artışla 2 milyon kişiden 3,3 milyon kişiye çıktı. Bununla yetinmeyeceklerini belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, bu ülkelerden gelen turist sayısını 15 milyona, geliri ise 45 milyar dolara çıkarabileceklerini anlattı.

İşe alımlar bu yıl da sürecek

THY’nin Ajet, SunExpres, Turkish Technic, TGS ve Turkish DOCO gibi şirketlerinde aralarında bulunduğu bağlı 19 iştirakinde 60 bin kişi istihdam ediliyor. Geçen yılki cironun 13 milyar doları bu iştiraklerden geldi. THY’de çalışanlarla birlikte toplam çalışan sayısı 90 bini aştı. Bu yıl işe yapılacak yeni alımlarla istihdamın 100 bine yaklaşması bekleniyor. THY son üç yılda 2 bin 223 pilotu işe alarak toplam pilot sayısını 7 bine çıkardı. Pilotlardan 492'si kadın. Şirketin 16 bin civarında ise kabin memuru çalışanı var.

500'üncü uçak 100 bin çalışanla havalanacak

Türk Hava Yolları, filosu satın alınan yeni uçaklarla büyüyor. Şirketin 492 uçaklık filosu bu yıl geleceklerle birilkte 500 uçağı aşacak. Eylül ayında teslim alınacak 500'üncu açak, önemli bir tanıtıma aracılık edecek. 100 bin çalışanın her biri 5x10 cm ebadında fotoğraflarlarıya süslenecek uçak, THY'nin filo büyüklüğünü ön plana çıkaran bir tanıtım kampanyasıyla hizmete alınacak.







