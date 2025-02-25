Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine yönelik, yarı zamanlı çalışma imkanı sunan Take-Off 101 programı başvurularının başladığını açıkladı. THY'nin resmi internet sitesi (careers.turkishairlines.com) üzerinden yapılan açıklamada, adayların THY İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmeleri gibi şartlar aradığını paylaştı. İşte THY Take-Off 101 başvuruları hakkında bilgiler.