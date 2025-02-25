Türk Hava Yolları (THY), lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik part-time çalışma fırsatı sunan Take-Off 101 programını duyurdu. Başvuru işlemleri 29 Mart tarihine kadar kariyer.net üzerinden yapılabilecek. Peki THY Take-Off 101 başvuru şartları neler? Hangi belgeler isteniyor?
Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine yönelik, yarı zamanlı çalışma imkanı sunan Take-Off 101 programı başvurularının başladığını açıkladı. THY'nin resmi internet sitesi (careers.turkishairlines.com) üzerinden yapılan açıklamada, adayların THY İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmeleri gibi şartlar aradığını paylaştı. İşte THY Take-Off 101 başvuruları hakkında bilgiler.
THY TAKE-OFF 101 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
✅ T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak
✅ 01.01.2001 ve sonrası doğumlu olmak
✅ 4 yıllık üniversitelerin ilgili sınıflarında öğrenci olmak
✅ Belirtilen mezuniyet tarihleri içinde olmak
✅ Not ortalaması en az 76/100 veya 3,00/4,00 olmak
✅ İstanbul’da haftada en az 2 tam gün çalışabilmek (en fazla 30 saat)
✅ İyi derecede İngilizce bilmek (İngilizce sınavı yapılacaktır)
✅ Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak
Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
📅 Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2025 (Kariyer.net üzerinden başvuru yapılmalıdır.)
📋 Süreç: Genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, fikir maratonu, kişilik envanteri, İngilizce mülakatı ve yüz yüze mülakat aşamalarından oluşur.
📑 Gerekli Belgeler: E-Devlet üzerinden alınacak transkript, adli sicil kaydı ve SGK hizmet dökümü sisteme yüklenmelidir.