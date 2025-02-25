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THY başvuruları açtı: Öğrencilere yarı zamanlı iş fırsatı

THY başvuruları açtı: Öğrencilere yarı zamanlı iş fırsatı

23:5225/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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THY'den Take-Off 101 programı başvuru duyurusu
THY'den Take-Off 101 programı başvuru duyurusu

Türk Hava Yolları (THY), lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik part-time çalışma fırsatı sunan Take-Off 101 programını duyurdu. Başvuru işlemleri 29 Mart tarihine kadar kariyer.net üzerinden yapılabilecek. Peki THY Take-Off 101 başvuru şartları neler? Hangi belgeler isteniyor?

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine yönelik, yarı zamanlı çalışma imkanı sunan Take-Off 101 programı başvurularının başladığını açıkladı. THY'nin resmi internet sitesi (careers.turkishairlines.com) üzerinden yapılan açıklamada, adayların THY İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmeleri gibi şartlar aradığını paylaştı. İşte THY Take-Off 101 başvuruları hakkında bilgiler.


THY TAKE-OFF 101 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Başvuru Şartları:

✅ T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

✅ 01.01.2001 ve sonrası doğumlu olmak

✅ 4 yıllık üniversitelerin ilgili sınıflarında öğrenci olmak

✅ Belirtilen mezuniyet tarihleri içinde olmak

✅ Not ortalaması en az 76/100 veya 3,00/4,00 olmak

✅ İstanbul’da haftada en az 2 tam gün çalışabilmek (en fazla 30 saat)

✅ İyi derecede İngilizce bilmek (İngilizce sınavı yapılacaktır)

✅ Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak



Başvuru ve Değerlendirme Süreci:


📅 Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2025 (Kariyer.net üzerinden başvuru yapılmalıdır.)

📋 Süreç: Genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, fikir maratonu, kişilik envanteri, İngilizce mülakatı ve yüz yüze mülakat aşamalarından oluşur.

📑 Gerekli Belgeler: E-Devlet üzerinden alınacak transkript, adli sicil kaydı ve SGK hizmet dökümü sisteme yüklenmelidir.


Not:
Zorunlu stajı olan öğrenciler, bu program kapsamında stajlarını yapabilir. Başvuru sırasında yalnızca bir çalışma fonksiyonu seçilebilir.

#THY
#THY Take-off 101
#Üniversite öğrencileri
#İş ilanı

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