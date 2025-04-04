Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Brent petrolün varili 69,35 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 69,35 dolardan işlem görüyor

09:354/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Brent petrolde düşüş sürüyor.
Brent petrolde düşüş sürüyor.

Brent petrolde düşüş sürüyor. Dün 73,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,40 azalarak 69,35 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,35 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler sonrasında artan talep endişeleri ve 8 OPEC+ üyesinin mayısta üretimi artırarak üretim kesintilerini aşamalı kaldırma planlarını ilerletmesi etkili oldu.


Trump, 2 Nisan'da "Kurtuluş Günü" olarak nitelediği basın toplantısında ABD'de tüm ithalatlara yüzde 10'luk genel tarife uygulanacağını, başta Çin olmak üzere bazı büyük ticaret ortaklarına ise daha yüksek oranlı vergiler getirileceğini duyurdu.

Petrol, doğal gaz ve rafine ürün ithalatı, yeni tarifelerin dışında tutulsa da bu politikaların enflasyonu körükleyebileceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve ticaret anlaşmazlıklarını derinleştirebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.


Tüm ithalat kalemlerine uygulanacak yüzde 10'luk genel tarifenin yanı sıra Çin'e yönelik yüzde 54 oranındaki ek vergi, küresel resesyon korkularını artırdı. Uzmanlar, sanayi üretiminin düşmesi ve tüketici harcamalarının azalmasıyla petrol talebinin zayıflayabileceğini öngörüyor.


Dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'in hedef alınması, enerji piyasalarında kaygıya neden oldu. Uzmanlar, yeni tarifelerin ülkenin petrol ithalatında ciddi azalmalar yaşanmasına yol açabileceğini belirtti.

Olumsuz fiyat eğilimini besleyen diğer gelişme ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol arzını artırma planlarını öne çekme kararı oldu. OPEC+, daha önce mayısta 135 bin varil olarak planladığı üretim artışını 411 bin varil seviyesine yükseltti.

OPEC+ üyesi 8 ülke 3 Nisan'da yaptıkları açıklamada, üretim artışlarının hızlandırılacağını duyurdu. Rusya'nın da dahil olduğu grup, artan tüketici baskısı ve yükselen akaryakıt fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskılar karşısında bu kararı aldı.


Brent petrolde teknik olarak 71,38 doların direnç, 67,83 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.



#Donald Trump
#Brent petrol
#OPEC+
#Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
#WTI

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2025