Bu virüsün ülkemize maliyeti 24 milyar TL

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) Enfeksiyonu Ekonomik Yük Çalışması”, 0–5 yaş arası çocuklarda görülen RSV enfeksiyonunun sağlık sistemine maliyetini gözler önüne serdi. Rapora göre, bu yaş grubundaki RSV vakalarının Türkiye’ye toplam ekonomik yükü 24,2 milyar TL’yi buluyor. Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan’ın öncülüğünde hazırlanan raporun sonuçları, dün düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyonları Bölümü’nden Prof. Dr. Ateş Kara da RSV ile ilgili önemli bilgiler verdiği toplantıda Kara, RSV’ye karşı farkındalık ve korumanın önemine vurgu yaptı.





EKONOMİK YÜKÜ FAZLA

TÜİK doğum istatistikleri, uzman paneli görüşleri ve bilimsel kaynaklar ışığında yapılan çalışmada, 2019-2023 yılları arasında doğan 0-5 yaş arası çocuklardan yaklaşık 894 bininin RSV’ye yakalandığı tahmin ediliyor. Bu çocukların 791 bini ayakta, 102 bini hastanede yatarak tedavi görürken, yaklaşık 12 bini yoğun bakımda tedavi edilmek zorunda kaldı. Virüsle bağlantılı olarak hayatını kaybeden bebek sayısının ise yaklaşık 952 olduğu bildirildi. Bu toplam yük, 2023 toplam sağlık harcamasının yüzde 1,95’ini, ve SGK sağlık harcamasının yüzde 4, 62’sini oluşturuyor.





SAĞLIK SİSTEMİNDE YÜK OLUŞTURUYOR

RSV’nin özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını söyleyen Simten Mallhan “RSV, çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarının ve hastane yatışlarının en yaygın nedeni. Acil servis yoğunluğu, hastane yatışları, sağlık çalışanları üzerindeki baskı ve ailelerin yaşadığı maddi-manevi zorluklar, virüsün sağlık sistemleri ve toplum üzerinde oluşturduğu yüklerin başında geliyor” dedi.





HİJYEN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

RSV’nin 2 yaşına kadar bebeklerin neredeyse tamamını enfekte eden yaygın ve bulaşıcı bir virüs olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ateş Kara “Bir bebek zatürre oluyorsa yarısının nedeni RSV’den kaynaklı. Virüs hücrelerin içine girdikten sonra hücrelerin birleşmesine ve dökülmesine neden oluyor. Sağlıklı doğan veya risk faktörleri ile doğan, miadında doğan veya prematüre doğan bebekler RSV riski ile karşı karşıya. RSV’ye karşı önleyici tedbirler ve hijyen uygulamaları kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.





YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ŞART

Simten Malhan, RSV’nin dünya genelinde benzer sıklıkta görüldüğünü, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu yükün daha da ağır olduğuna da dikkat çekti. Tüm bebekleri kapsayan korunma stratejisi geliştirilmesinin gerekliliği söyleyen Malhan, “RSV’ye karşı geliştirilecek bütüncül ve yenilikçi çözümlerle sağlık sistemindeki yük ve ailelerin yaşadığı zorluklar önemli ölçüde azaltabilir” şeklinde konuştu.



