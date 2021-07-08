Ekonomi Cumhuriyet ve Sputnikten yeni algı çalışması TCMB rezerv artışını gerileme olarak duyurdular
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhuriyet ve Sputnik'ten yeni algı çalışması: TCMB rezerv artışını 'gerileme' olarak duyurdular

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Temmuz itibarıyla 56 milyon dolar artışla 100 milyar 214 milyon dolara ulaştı. Cumhuriyet gazetesi ve Sputnik, söz konusu gelişmeyi karalama yarışına girdi. Cumhuriyet gazetesi, "Net rezervler geriledi" derken, Sputnik ise artışı görmezden gelerek, "Rezervler 100 milyar 214 milyon dolar oldu" başlığını attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet ve Sputnikten yeni algı çalışması: TCMB rezerv artışını gerileme olarak duyurdular
TCMB'nin rezerv artışı muhalif medyada "gerileme" olarak nitelendirildi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

Cumhuriyet gazetesi ve Sputnik karalamaya çalıştı

Bir önceki aya oranla artış gösteren TCMB rezervlerini okuyucularıyla paylaşan Cumhuriyet gazetesi ve Sputnik, yeni bir algı çalışmasına imza attı.

Cumhuriyet gazetesi, gelişmeyi "Net rezervler geriledi" ifadeleriyle gündeme taşıdı.

Rus Hükümetine bağlı medya kuruluşu Sputnik ise artışı görmezden gelerek "Rezervler 100 milyar 214 milyon dolar oldu" başlığını attı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezerv miktarını da açıkladı. Erdoğan, 'Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. ' ifadelerini kullandı.
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