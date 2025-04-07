Eksun Gıda'da üst düzey atama

Eksun Gıda Grubu Başkanlığı ve Üst Yöneticiliği (CEO) görevlerine, Hasan Abdullah Özkan getirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30'dan fazla ülkeye un ihracatı gerçekleştiren Eksun Gıda'da, üst düzey bir atama gerçekleşti.