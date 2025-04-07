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Eksun Gıda'da üst düzey atama

Eksun Gıda'da üst düzey atama

04:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
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Hasan Abdullah Özkan
Hasan Abdullah Özkan

Eksun Gıda Grubu Başkanlığı ve Üst Yöneticiliği (CEO) görevlerine, Hasan Abdullah Özkan getirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30'dan fazla ülkeye un ihracatı gerçekleştiren Eksun Gıda'da, üst düzey bir atama gerçekleşti.

Özkan, yeni dönemde, tecrübesini Eksun Gıda'nın stratejik hedeflerine yön vermek üzere kullanacak. Lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Özkan, profesyonel kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde çeşitli birimlerde yöneticilik pozisyonunda görev aldı. 2012-16 arasında Eksim Holding'in enerji grubunda yöneticilik yapan Özkan, 2016-23 arasında ise Sunar Şirketler Grubu'nda CEO pozisyonunda çalıştı.


#Eksun Gıda
#atama
#Hasan Abdullah Özkan

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