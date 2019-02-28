Enerji savaşında yeni dönem: Türk-İsrail ortaklığı

Doğu Akdeniz’in en büyük enerji sahalarından biri olan Leviathan sahasından çıkacak doğalgazın hangi ülkeler üzerinden Avrupa’ya uzanacağı sorusu bölgedeki tüm denklemi doğrudan etkilemeye devam ederken, ABD Başkanı Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Ankara ziyareti enerji dünyasını da hareketlendirdi.

İsrail, kendisini dışlayan Mısır’a yanıt verecektir

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Erdoğan tarafından kabul edilen Kushner’ın temaslarının Filistin-İsrail meselesi, Suriye’deki son durum gibi konuların yanı sıra Türkiye-İsrail ilişkilerini de doğrudan etkileyebileceğini açıkladı.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Afrodit sahasından çıkan gazı Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine taşıyacak bir boru hattı inşası için Mısır’la Eylül ayında vardığı anlaşmayı iki hafta önce Meclis’ten geçirdi” diyen Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bir kısmı İsrail münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunan Afrodit sahası gazı için İsrail’i dışlayan Güney Kıbrıs-Mısır anlaşmasının Akdeniz’de dengeleri Türkiye lehine çevirebilir. Afrodit sahasındaki gazın Mısır’a taşınarak burada sıvılaştırılıp tankerlerle Avrupa’ya taşınma planı her şeyden önce İsrail’in Leviathan sahasından doğrudan Yunanistan’a ulaşacak açık deniz boru hattı projesine bir darbe.”

Akdeniz'de enerji denklemi. ( İnfografi: Emir Ece )

Başka bahara kaldı

“Afrodit gazının Mısır’a götürülmesi bu projenin bir başka bahara kaldığının göstergesi” diyen Kumbaroğlu, “Bu durum Leviathan gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasına yönelik çalışmalara ivme kazandıracak bir gelişme” dedi.

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Türkiye-ABD-İsrail daha da yakınlaşır

Kumbaroğlu, şunları söyledi:

“Kushner ve ailesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile oldukça yakın ilişkilere sahip. Kushner’in çantasında Filistin devletinin kurulmasına yönelik açılım bulunması Ortadoğu’da barış sürecine çok önemli bir katkı getirmekle kalmayacak. Bu süreç aynı zamanda Türkiye ve İsrail’in stratejik ortaklığına güç verecek ve Leviathan sahasından Türkiye’ye uzanacak boru hattının inşasını gündeme getirecek. Leviathan-Türkiye boru hattı Doğu Akdeniz için barışın da güvencesi olur, Akdeniz’de Türkiye-ABD-İsrail stratejik işbirliğini kalıcı kılar.”

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