Engelli vatandaşın ÖTV muafiyeti genişletildi

Engelli bireylerin motorlu araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabilmesi için uygulanan "bizzat kullanma" şartı kaldırıldı. Artık, kendisi araba süremeyen ancak engeli Sağlık Kurulu Raporu'yla araç ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler de yakınları aracılığıyla bu muafiyetten faydalanabilecek. Anayasa Mahkemesi (AYM), yalnızca “bizzat” otomobil kullanabilen engellilerin değil, aynı zamanda araba kullanma yeterliliği bulunmayan engelli bireylerin de bu vergi muafiyetinden yararlanabilmesinin önünü açtı. Yapılan düzenlemeyle, engelli vatandaşlar, toplumsal hayata daha etkin katılabilecek.

ÖNCEKİ UYGULAMA NASILDI?

Mevcut yasal düzenlemeye göre, engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için, "alacakları aracı bizzat kullanabilecek" durumda olmaları ve “engelliliklerine uygun özel tertibat” yaptırmaları gerekiyordu. Örneğin, yüzde 64 engelli bir kişi, araç kullanamayacak durumda ve sağlık raporunda bu durum belirtilmiş ise herhangi bir yakını, onun adına aracı kullanıyor olsa dahi ÖTV muafiyetinden yararlanamıyordu.

2026 MART AYINDA YÜRÜRLÜKTE

AYM, bu uygulamanın eşitlik ilkesine ve sosyal devlet anlayışına aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, “bizzat kullanma” şartının, “taşıt kullanamayacak durumda” olan ama yine de araca ihtiyaç duyan engellileri haksız şekilde mağdur ettiği belirtildi. AYM, yeni düzenleme yapılması adına yasama merciine süre tanıdı. Karar, 2026 yılının Mart ayında yürürlüğe girecek.







