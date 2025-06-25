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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yetki belgesiz araç satanlara 72 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yetki belgesiz araç satanlara 72 milyon TL ceza

08:4325/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
AA
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Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunanlara bu yıl 72 milyon lira ceza kesildi.
Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunanlara bu yıl 72 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, bu yıl yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili yönetmelik kapsamında
Bakanlık tarafından inceleme ve denetimlerin devam ettiği ve yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yılbaşından bu yana yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlıkça uygulanan idari para cezası tutarının ise 2023 yılından beri 102 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

"Denetimlerimiz kesintisiz devam edecek"

Bakanlık, ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemeyle kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."
#Ticaret Bakanlığı
#ikinci el motorlu kara taşıtı
#Yetki belgesi
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