Fed başkanlığına Jerome Powell’ın yerine iki potansiyel aday

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesine aylar kala yerine geçecek ismi belirlemek için çalışmalara başladı. Trump’ın daha önce sıkça eleştirdiği Powell’ın koltuğu için şimdilik iki potansiyel aday öne çıkıyor.
Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine "çok yakında" bir halef atayacağını açıkladı.
Trump mevcut başkanı faiz indirimi yapmadığı için sert eleştirdiği için ticaret savaşları ve faiz politikalarıyla gerilen ilişkilerin ardından yeni başkanın, Fed’in bağımsızlığını yeniden tanımlamak zorunda kalabileceği dillendiriliyor.
Scott bessent
Adaylar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent'ın yer alacağı belirtiliyor.
Kevin warsh
Ayrıca aday listesinde eski Fed yetkilisi Kevin Warsh'ın da yer aldığı söyleniyor.