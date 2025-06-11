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Fed başkanlığına Jerome Powell’ın yerine iki potansiyel aday

Fed başkanlığına Jerome Powell’ın yerine iki potansiyel aday

10:5111/06/2025, Çarşamba
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Scott Bessent - Kevin Warsh- Jerome Powell
Scott Bessent - Kevin Warsh- Jerome Powell

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesine aylar kala yerine geçecek ismi belirlemek için çalışmalara başladı. Trump’ın daha önce sıkça eleştirdiği Powell’ın koltuğu için şimdilik iki potansiyel aday öne çıkıyor.

ABD Başkanı
Donald Trump
, görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek
Jerome Powell
’ın yerine ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına yeni bir isim atama hazırlığında.

Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine "çok yakında" bir halef atayacağını açıkladı.


Trump mevcut başkanı faiz indirimi yapmadığı için sert eleştirdiği için ticaret savaşları ve faiz politikalarıyla gerilen ilişkilerin ardından yeni başkanın, Fed’in bağımsızlığını yeniden tanımlamak zorunda kalabileceği dillendiriliyor.



Scott bessent


Adaylar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent'ın yer alacağı belirtiliyor.



Kevin warsh


Ayrıca aday listesinde eski Fed yetkilisi Kevin Warsh'ın da yer aldığı söyleniyor.




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