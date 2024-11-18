Fırsatçılar söylenti yayarak yumurtanın kolisini 140 TL'ye çıkardı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Konya ve Eskişehir’de birkaç küçük bölgesel işletmede görülen kuş gribi vakaları, piyasanın genel durumunu etkilemese de fırsatçıların malzeme bulmasına neden oldu. "Her yerde kuş gribi çıktı" söylentileriyle fiyatlar yükseldi. Üretici ve sektör temsilcileri ise bu durumu yalanlıyor.





YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon yumurta üretiminin ülkede sorunsuz devam ettiğini ve iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak seviyede üretim olduğunu belirtiyor. Türkiye, yılda yaklaşık 19 milyar yumurta üretiyor ve bunun bir kısmı ihracata gidiyor. Ancak iç piyasadaki fiyatlar, üretici fiyatlarından çok daha fazla artış göstermiş durumda.









Bir koli yumurtanın fiyatı 140 TL'ye yükseldi





Üretici yumurtayı ortalama 3,60-3,70 TL’ye satıyor. Ancak market raflarında ve pazarlarda bu fiyatlar katlanarak tüketiciye ulaşıyor. En uygun fiyatlı 30’lu yumurta koli fiyatları bile 140 TL’ye kadar çıktı.

10 günde yüzde 35 zam





Son iki üç hafta içinde yumurta fiyatları yüzde 35’in üzerinde zamlandı. Yumurta üretiminde maliyetlerin yüzde 75’ini yem oluşturuyor. Bunun yanı sıra, tavuk ilaçları, elektrik ve işçilik gibi giderler de fiyatları etkiliyor. Ancak üretici ile market fiyatları arasındaki büyük fark, dikkat çekiyor. Aracıların ve marketlerin fiyatları manipüle ettiği düşünülüyor.





Ticaret Bakanlığı harekete geçti





Uzmanlar, tüketicilere aldıkları ürünlerde anormal fiyat artışı gördüklerinde durumu Ticaret Bakanlığı’na bildirmeleri çağrısında bulunuyor. e-Devlet üzerinden ya da ALO 175 Tüketici Hattı üzerinden şikayet yapılabilir.





Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre konuyla ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatıldı.





Ayrıca, tüketicilerin yumurta alırken ambalaj üzerinde yazan numaralara dikkat etmesi gerekiyor. “0” ve “1” numaralı yumurtalar organik veya serbest dolaşan tavuklardan gelirken, en uygun fiyatlı “3” numaralı yumurtalar kafes sisteminden elde ediliyor.







