Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin iddialara yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin iddialara yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin gerçeği yansıtmayan bazı iddialara yer verildiğini belirterek, "Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin iddialara yalanlama
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği belirtildi.

12 Ekim 2021 tarihli tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile vergi mevzuatı uyarınca 3 bin doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı." bilgisi verildi.

- "Alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirildi"

Söz konusu tebliğde yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır."

Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı iddiasına yalanlama
EKONOMİ
Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı iddiasına yalanlama

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz
EKONOMİ
İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kur farkı vergisi iddiası'na yalanlama: Tamamen hayal ürünü
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kur farkı vergisi iddiası'na yalanlama: Tamamen hayal ürünü

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.