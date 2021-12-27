'İndirim' çağrısına Eriş Yem'den destek: 80 TL'yi bulan indirim yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Lirası'nın değer kazanımı sonrasında iş dünyasına 'fiyatlarda indirim' çağrısı yaptı. MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, fiyatları aşağıya çeken üyelerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşacağı duyuruldu.

EKONOMİ MÜSİAD'dan iş dünyasına 'indirim' çağrısı: Fiyatları aşağı yönlü revize edenler kamuoyuyla paylaşılacak

Bu gelişme sonrası Yeni Şafak olarak; fiyatlarını aşağı yönde revize eden firmaları haber yapıp kendilerine tanıtım katkısında bulunma kararı almıştık. Sözünü verdiğimiz gibi, indirim yapanları yayınlıyoruz.

ERİŞ YEM'DEN BİR İNDİRİM DAHA

O firmalardan biri Eriş Yem. 1991 yılında kurulan ve toplamda 150 ton/saat üretim kapasitesine sahip Eriş Yem, daha önceki indirimlerine ek olarak 19 liralık yeni bir indirim daha yaptı.

İndirim tutarı 80 TL'yi buldu. Büyükbaş yem gruplarında 60 TL, kanatlı yem grubunda ise 80 lira indirim yapılmış oldu.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği de (MÜSİAD), sosyal medya hesabından indirim yapan firmaları açıkladı.

EKONOMİ Çağrı gelmişti: İndirim yapan firmalar açıklandı