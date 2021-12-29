İspanyol ekonomi dergisi: Türkiye 2030'da en zengin beş ülkeden biri olacak

Çeviri Haber: Saffet Özdemir

"Orta Doğu'da birkaç yıldır olduğu gibi, Türkiye ekonomisi oldukça uzun bir durgunluk döneminden sonra etkileyici bir toparlanma yaşıyor. Şu anda, ülkenin GSYİH'si iki trilyon avroyu aşıyor. Bu, ülkeyi dünya çapında on üçüncü sıraya yerleştiriyor.

Türkiye'nin uygun demografi ve artan yabancı yatırım gibi diğer faktörler sayesinde ekonomik olarak büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bu, 2030'da Türkiye'nin dünyanın beşinci büyük ekonomisi olacağı anlamına geliyor.

GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS

2030 yılına kadar, genç nüfusa, dinamik, istikrarlı ve sürekli ekonomik büyümeye sahip gelişmekte olan ülkeler, yaşlanan nüfus sorunu ve nispeten durağan ekonomik büyüme sorunuyla mücadele eden gelişmiş ülkeler olan günümüzün büyük güçlerinin çoğunu geride bırakmaya tamamen hazır olacak."

Türkiye dışında ilk 5'te yer verilen diğer ülkelerse; Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya oldu.

REKLAM

ÇİN

IMF, ABD ile olan ticaret savaşı ve koronavirüsün neden olduğu iç talepteki düşüş nedeniyle Çin'in büyüme beklentilerini azaltmış olsa da, ülkenin büyümesinin kısa sürede istikrar kazanması ve önümüzdeki yıllarda yüzde 6'ya ulaşması bekleniyor. 2030 yılına kadar Çin, muhtemelen dünyanın en büyük ekonomisi olarak konumunu sağlamlaştırmış olacak.

HİNDİSTAN

Hindistan'ın sürekli büyüyen işgücü, belirli ekonomik reformlar ve yatırımlarla birleştiğinde, ulusun maliyesi için harikalar yaratacak gibi görünüyor. Aslında Hindistan, Çin'den sonra ikinci olan gerçek bir ekonomik süper güç olma yolunda ilerliyor.

ABD

ABD'nin güçlü ekonomisi, döviz kurunda GSYİH açısından hala dünyanın en büyüğü olmasına rağmen, şu anda dünyanın en önemli ikinci ekonomisidir. Başkan Trump'ın ABD'nin küresel ekonomideki baskın konumunu sürdürme çabalarına rağmen, ülke 2030'da hegemonik konumunu kaybedecek.

REKLAM

ENDONEZYA

Şu anda, ülke ekonomisi GSYİH açısından dünyanın yedinci büyük ekonomisidir. Bununla birlikte, 2030 için tahmin Endonezya'nın küresel olarak dördüncü sıraya ulaşmasıdır.

EKONOMİ 25 başlıkta Türkiye modeli

FOTOĞRAF 33 OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasılada (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre baz etkisiyle yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı. Yılın üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdüren OECD ülkelerinin temmuz-eylül döneminde ortalama büyümesi yüzde 4,5 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme, Avrupa Birliği'nde yüzde 3,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti. Şili, üçüncü çeyrekte yüzde 17,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. Şili, geçen yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 9,8 küçülmüştü. Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyürken ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,4 daralmıştı. Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 6,2 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı. Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 7,4 büyümüştü. İkinci çeyrekte baz etkisiyle ekonomisinde yüzde 22 büyüme kaydeden Türkiye, üçüncü çeyrekte de yüzde 7,4'lük büyüme oranını elde etti. Türkiye bu oranla, OECD ülkeleri arasında Şili'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İşte Türkiye ve Şili'den sonra ülke ülke üçüncü çeyrek büyüme rakamları.. Birleşik Krallık - yüzde 6,6 Macaristan - yüzde 6,1 Litvanya - yüzde 6 İsrail - yüzde 5,9 Meksika - yüzde 5,8 Danimarka - yüzde 5,4 Norveç - yüzde 5,2 Polonya - yüzde 5,2 Letonya - yüzde 5,1 Hollanda - yüzde 5 ABD - yüzde 4,9 Avusturya - yüzde 4,8<br> Belçika - yüzde 4,7 OECD - yüzde 4,5 Portekiz - yüzde 4,3 Güney Kore - yüzde 4 Finlandiya - yüzde 3,9 AB - yüzde 3,9 İtalya - yüzde 3,8 Kanada - yüzde 3,8 İsveç - yüzde 3,7 Avro Bölgesi - yüzde 3,7 Fransa - yüzde 3,3 Çekya - yüzde 2,7 İspanya - yüzde 2,7 Almanya - yüzde 2,6 Japonya - yüzde 1,3 Slovakya - yüzde 1,3 Türkiye büyümede dünya ikincisi oldu: İşte ülke ülke büyüme oranları Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydederek, bu alanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Şili'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İşte ülke ülke büyüme oranları.. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



