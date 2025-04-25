İstanbul’daki konutların yüzde 63’ü deprem sigortalı

İstanbul’da yaşanan ve 12 ilde hissedilen 6,2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar konutlarının sağlam olup olmadığı kadar sigortalılığını da sorguladı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı yüzde 56 iken bu oran deprem kuşağında olan Marmara Bölgesi’nde yüzde 64 oranla 4,5 milyon konuta çıktı. Deprem sigortalılığında Türkiye’nin en yüksek oranlı bölgesi olan Marmara’da farkındalık gün geçtikçe artıyor.





TÜRKİYE’DE 11,3 MİLYON KONUT SİGORTALI

DASK’ı olan konut sayısı İstanbul'da yüzde 63, Bursa'da ise yüzde 58'lerde. Hedef bu alanda depreme karşı sigortasız ev bırakmayarak yüzde 100’e yaklaşma üzerine kurulu. Türkiye geneli deprem sigortası olan konut oranı ise yüzde 56 dolayında. Bu da 11,3 milyon konutun depreme karşı güvence altında olduğunu gösteriyor. DASK’ın ödeme kapasitesi ise toplamda 355 milyar lira.





EN DÜŞÜK SİGORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE

Marmara Bölgesi'ni yüzde 61'le Doğu Anadolu, yüzde 56'yla Ege, yüzde 55'le Akdeniz, yüzde 52'yle Güney Doğu Anadolu ve yüzde 50'yle İç Anadolu izledi. En düşük deprem sigortası oranı ise yüzde 45 ile Karadeniz'de görüldü. İl bazında Bolu yüzde 90 ile sigortalılık oranında ilk sırada yer alırken, Düzce'de bu oran yüzde 89, Yalova'da yüzde 84, Bingöl'de ve Muğla'da yüzde 83 olarak belirlendi. Sigortalılık oranının en düşük olduğu il yüzde 28 ile Şırnak olurken onu sırasıyla, yüzde 31'le Gümüşhane ve Siirt, yüzde 33'le Rize, yüzde 34'le Bayburt izledi.





HASAR ÖDEMELERİNDE DOĞRU BEYAN ÖNEMLİ

DASK'tan yapılan çağrıda, bütün sigorta ürünlerinde olduğu gibi zorunlu deprem sigortasında da doğru beyanda bulunmanın çok önemli olduğu ve olası bir depremde, mesken sahibinin hasarını tam alabilmesi için meskenin brüt yüzölçümünü, yapı tipini ve hasar durumunu doğru beyan etmesi gerektiği vurgulandı. Deprem olması durumunda, poliçe sahibine rahat ulaşılabilmesi ve hasar tespit sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi için iletişim bilgilerinin doğru şekilde paylaşılmasının önemine vurgu yapıldı. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, betonarme yapılar için sigorta birim metrekare bedeli 7 bin 800 liraya çıkarılırken, bir mesken için azami teminat tutarı 1 milyon 653 bin 563 lira olarak uygulanıyor. Ek olarak, DASK tarihinde ilk defa, 1 Ocak 2024’ten sonra düzenlenen yeni poliçelerin teminatlarına enflasyon koruması getirildi. Buna göre, yeni tarihli poliçe teminatları aylık enflasyon oranında artıyor.



