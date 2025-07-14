İstihdama dev destek: Bakan Işıkhan teşvik rakamlarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hedefimiz; güçlü istihdam, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında; 359,8 milyar TL, 2025 yılının ilk çeyreğinde; 105,2 milyar TL destek sağladık" ifadelerini kullandı.