Kaan Air’den 50 milyon dolarlık yatırım

Kaan Air’in filosuna kattığı Türk tescilli Kamov KA-32A11BC tipi helikopterler, Türkiye’nin kanayan yarası olan orman yangınlarına havadan müdahale edilmesinde büyük fayda sağlayacak.

YANGIN SÖNDÜRMEDE İLK

Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan helikopterler genellikle yurt dışından kiralama yoluyla tedarik ediliyor. Kaan Air, hem kendi adına hem de Türkiye adına çok önemli bir adım atarak bu yatırımla filosuna kattığı üç adet son model yeni Kamov Ka-32A11BC tipi helikopter ile milli sermayenin yurt içinde kalmasına büyük katkı sağlayacak. Kamov Ka-32A11BC tipi helikopterler yangınla mücadele operasyonlarının yanı sıra ağır yük taşıma amacıyla da kullanılabiliyor.

İthalata bağımlılık ortadan kalkacak

Orman yangınlarının ülkemizin kanayan yarası olduğuna dikkat çeken Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler, “Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım ile Türk bayrağı altında uçmaya hazır, 3 adet Kamov KA-32A11BC tipi helikopterleri filomuza katarak çözüm odaklı bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Görev yapacak pilotlarımıza gerekli tip eğitimlerini aldırdık. Orman yangınlarıyla mücadelede yurt dışına bağlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.